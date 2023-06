Revolução no diagnóstico precoce do cancro?

De euronews

Investigadores do Imperial College estão a realizar ensaios clínicos para detetar vários tipos de cancro através do hálito.

No Reino Unido, médicos e cientistas estão a realizar ensaios clínicos para detetar vários tipos de cancro, através de um teste ao hálito. Desenvolvido por uma equipa do Imperial College, o teste utiliza tubos absorventes para captar a respiração do paciente.

Os compostos recolhidos são analisados através da identificação de gases voláteis associados a diferentes tipos de cancro.

Prevê-se que para os ensaios em curso sejam recrutados mais de 25.000 pacientes.