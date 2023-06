Exercícios da NATO fazem crescer a tensão na Europa

De Euronews

Os exercícios militares da NATO na Europa fazem aumentar a tensão entre os países membros da Aliança e Moscovo. Putin insiste que foi o ocidente que começou a guerra na Ucrânia.

Nos últimos dias, aviões alemães, americanos, suecos e japoneses têm cruzado os céus da Europa. Com este exercício militar, a NATO parece estar a sinalizar à Rússia que "estamos aqui e estamos prontos".

Tudo isto contribui para alimentar a retórica da Rússia contra a aliança.

Para Moscovo, o ocidente, e a NATO em particular, são responsáveis pela guerra na Ucrânia.

Putin disse há três dias: "A guerra que eles começaram em 2014, nós tentámos pará-la com armas, enquanto toda a gente nos diz que foram vocês que começaram a guerra, que foi o Putin que foi o agressor. Não, eles é que são os agressores".

Em 2019, Emmanuel Macron denunciou a falta de empenho da NATO na defesa coletiva, chegando mesmo a dizer que estava em "morte cerebral".

Mas a guerra na Ucrânia mudou tudo isso. A Alemanha concordou em enviar tanques e a Finlândia e a Suécia renunciaram à sua neutralidade histórica.

No entanto, não há consenso sobre uma questão da integração da Ucrânia na NATO.

Vira Ratsiborynska, Professora Adjunta de Assuntos Internacionais na Escola de Governação de Bruxelas e conferencista no Colégio de Defesa da NATO considera: "A NATO precisa de olhar para o que pode acontecer depois da guerra. É necessário analisar a potencial integração da Ucrânia. Mas é também uma questão de estabilização e de refletir sobre o que poderá acontecer depois da guerra. E penso que esta é, obviamente, uma perspetiva de longo prazo".

Em vez de uma integração imediata, vários membros da Aliança, como a França e a Polónia, querem negociar maiores garantias de segurança para a Ucrânia. Para eles, tal como para o resto da NATO, a prioridade é ganhar a guerra.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, afirma: "Concordamos que a tarefa mais urgente é assegurar que a Ucrânia se estabeleça como uma nação soberana e independente, porque se a Ucrânia não se estabelecer e não puder continuar a ser um Estado democrático na Europa, não há qualquer questão de adesão a discutir".

A adesão da Ucrânia à NATO já está garantida "um dia" pelo texto da Cimeira de Bucareste de 2008: "A NATO congratula-se com as aspirações euro-atlânticas da Ucrânia e da Geórgia de aderirem à Aliança. Hoje decidimos que estes países se tornarão membros da NATO", lê-se no documento.

Para a maioria dos países membros, a integração durante o conflito é inconcebível. O artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte estipula que "se um membro da NATO for vítima de um ataque armado, cada membro da Aliança considerará esse ato de violência como um ataque armado contra todos os membros e tomará as medidas que considerar necessárias para ajudar o país atacado". A integração da Ucrânia seria uma declaração de guerra da Europa, que ninguém quer.

Um assunto que deverá estar no centro da cimeira da NATO em Vilnius, na Lituânia, a 11 e 12 de julho.