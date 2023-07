De Euronews

Instrutores da NATO dão formação em técnicas de combate urbano a soldados ucranianos na Polónia

Enquanto os dirigentes da NATO falam em Vilnius sobre as futuras relações com a Ucrânia, instrutores da Aliança Atlântica treinam soldados ucranianos em técnicas de combate urbano. A França está a fazê-lo na Polónia, num campo cuja localização permanece secreta por razões de segurança.

"Há uma procura específica por parte dos militares ucranianos de formação em combate em zonas urbanas. Estamos a responder a essa procura oferecendo-lhes o melhor da nossa experiência e das nossas capacidades," explica o Coronel Benoit do Exército Francês.

Os instrutores ensinam a combater num ambiente urbano, com casas, carros, muros e escombros. Uma formação muito útil, tendo em conta o desenrolar da guerra contra a Rússia.

"Há muito know-how envolvido. A forma de entrar num edifício, passar em frente a uma janela, atravessar uma rua. Tudo isto pode parecer extremamente simples, mas, na verdade, há técnicas que são ensinadas, que são ensaiadas e que são, em primeiro lugar, demonstradas por instrutores franceses e que, depois, são ensaiadas quantas vezes forem necessárias até que os soldados ucranianos as dominem o melhor possível," acrescenta o Coronel Benoit do Exército Francês.

Os soldados ucranianos estão a receber formação em muitos países da NATO: no manuseamento de armas, veículos blindados, tanques, ... . Mas o exército ucraniano também efetua treinos intensivos no seu território. Os soldados que lutam quase diariamente na linha da frente aproveitam os poucos intervalos da guerra para melhorar as técnicas de combate.