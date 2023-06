De Euronews

Peritos e bloguistas russos detetam incongruências no vídeo do ministério da Defesa russo

Neste #The Cube detetamos as incongurências de um vídeo publicado pelo ministério da Defesa da Rússia, no qual clama destruir tanques Leopard 2 ao serviço do exército ucraniano.

A nossa repórter recorda que as publicações oficiais estão hoje sob intenso escrutínio.