Zelenskyy admite que o progresso da contraofensiva não é o desejado

Putin afirma que as tropas ucranianas sabem que não têm hipóteses contra a Rússia

A Ucrânia deposita todas as esperanças na contraofensiva mas os progressos estão a ser mais lentos do que o desejado. Em entrevista à BBC, Volodymyr Zelenskyy salientou no entanto que não se podem esperar resultados imediatos como se estivéssemos num filme.

Vladimir Putin, por sua vez, considera que a falta de progresso ucraniana se deve ao reconhecimento de que não têm hipóteses contra a Rússia e anunciou que os novos mísseis balísticos intercontinentais de nova geração, capazes de carregar mais de dez ogivas nucleares, estavam praticamente prontos para ser usados em combate.

Esta quarta-feira, o Kremlin assegura ainda que abateu dois drones explosivos em Lukino, nos arredores de Moscovo, e onde existem armazéns militares.

No que diz respeito ao colapso da barragem de Kakhovka, as autoridades russas informaram que o balanço final foram 41 mortes, 121 hospitalizações e mais de oito mil salvamentos. Do lado ucraniano há 21 mortes confirmadas.

A Ucrânia, no entanto, acusa a Rússia de só resgatar pessoas com passaporte russo e diz que pode haver até 500 mortes nas áreas ocupadas.