Zelenskyy pede mais armas ao Ocidente

Zelenskyy diz que "segurança do flanco oriental da Europa depende exclusivamente da defesa" ucraniana

O presidente ucraniano pede ao Ocidente mais armas.

No discurso quotidiano à nação, Volodymyr Zelenskyy afirmou este sábado que "a segurança do flanco oriental da Europa depende exclusivamente da defesa" ucraniana e frisou a importância de receber mais aviões de combate e sistemas de mísseis táticos.

Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia:"Quando pedimos que nos dêem caças F-16 e ATACMS, estamos a reforçar a nossa defesa comum. Uma__verdadeira defesa. É isso que é necessário. Chegou o momento de providenciar todas as armas necessárias para a defesa."

O Exército ucraniano reivindicou, no sábado, "avanços em todas as direções" da frente leste, onde diz ter lançado novas ofensivas contra as forças de ocupação russas.

Os progressos na contraofensiva ucraniana têm sido lentos, mas Kiev diz que a rebelião do grupo Wagner na Rússia representa "uma janela de oportunidade" para provar "a inevitável degradação do Estado russo".