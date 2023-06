Ambientalistas pintam sede da TotalEnergies em Londres

Protesto do grupo "Just Stop Oil" na sede da TotalEnergies em Londres - Direitos de autor HENRY NICHOLLS/AFP or licensors

Protesto do grupo "Just Stop Oil" na sede da TotalEnergies em Londres - Direitos de autor HENRY NICHOLLS/AFP or licensors

De Euronews

Protesto do grupo "Just Stop Oil" denuncia megaprojeto do gigante petrolífero no Uganda

Militantes ecologistas do grupo "Just Stop Oil" pintaram a fachada da sede da TotalEnergies em Londres, num protesto contra o megaprojeto do gigante petrolífero francês no Uganda. A TotalEnergies é o principal acionista do polémico projeto, que prevê o mais longo oleoduto aquecido do mundo, com 1500 quilómetros, que deverá transportar petróleo até às costas da Tanzânia, através de várias reservas naturais protegidas do Uganda.