Apesar da guerra na Ucrânia a Europa continua a ser o continente mais pacífico

De Irina Belikova

A Europa tem menos paz, atualmente, do que há 15 anos mas continua a ser o continente mais pacífico de todos, diz o Índice Global da Paz

(Texto traduzido para português)

A Europa tem menos paz, atualmente, do que há 15 anos, de acordo com o Índice Global da Paz.

Peritos, como o fundador e presidente executivo do Institute for Economics & Peace, dizem que os líderes europeus devem tirar as suas próprias conclusões.

Steve Killelea explicava que as "guerras modernas (...) são quase impossíveis de vencer". Este especialista dava como exemplos a "invasão russa do Afeganistão", seguida pela "invasão do Afeganistão, do Iraque e da Síria".

"Bashar ainda está no poder", lembrava. Atualmente o desafio é a Ucrânia "que está, praticamente, num impasse". Steve Killelea lembrava outros conflitos "como o Iémen, que se arrasta há quase uma década", para concluir que é preciso "começar a compreender diferentes formas de alcançar a paz".

Olhemos para a Ucrânia, atualmente. Voltámos a 2014, após a primeira invasão da Rússia. Se os países da Europa se mantivessem unidos, deixassem claro o que aconteceria em caso de nova invasão, penso que não estaríamos onde estamos hoje. Steve Killelea Presidente executivo do Institute for Economics & Peace

Tanto a Rússia como a Ucrânia estão classificadas, neste índice, entre os dez países menos pacíficos, com a Ucrânia a registar a maior deterioração entre todos os Estados analisados.

No entanto, e não obstante a guerra na Ucrânia, a Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo e é o lar de sete dos dez países mais pacíficos, com a Islândia a ocupar o primeiro lugar pelo 16º ano consecutivo.

Portugal ocupa o sexto lugar deste ranking porque "continua a ser um dos países mais pacíficos do mundo".