Jasper Philipsen vence 3ª etapa da Volta a França ao sprint

De Euronews

Philipsen impôs-se sobre o alemão Phil Bauhaus e o australiano Caleb Ewan.

O ciclista belga Jasper Philipsen(Alpecin-Deceuninck) venceu, esta segunda-feira, ao sprint a terceira etapa da Volta a França em bicicleta.

Philipsen impôs-se sobre o alemão Phil Bauhaus(Bahrain Victorious), no segundo lugar do pódio, e o australiano Caleb Ewan(Lotto Dstny), no terceiro, nos 193,5 quilómetros entre Amorebieta-Etxano, no País Basco, e Bayonne, em França.

Este foi o terceiro triunfo de Philipsen no Tour, liderado, na geral, pelo britânico Adam Yates (UAE Emirates).

O esloveno Tadej Pogacar e o irmão gémeo de Adam, Simno Yates, completam a segunda e terceira posições da geral respetivamente.

Na terça-feira, o pelotão vai cumprir a primeira etapa integralmente disputada em solo francês.