Dois mortos em ataque russo com drones em Sumy

Bombardeamentos fizeram também duas dezenas de feridos. Zelenskyy pede mais e melhores defesas aéreas ao Ocidente

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas dezenas ficaram feridas num ataque russo com drones na cidade de Sumy, no norte da Ucrânia.

O bombardeamento atingiu um edifício dos serviços secretos ucranianos e vários blocos residenciais. Entre os feridos conta-se uma criança de cinco anos.

Na sequência do ataque, o presidente Volodymyr Zelenskyy voltou a pedir ao Ocidente mais e melhores sistemas de defesa área, afirmando que "o inimigo está a aproveitar" as lacunas da Ucrânia nesse tipo de armamento, visando áreas onde não pode ser intercetado.

Entretanto, o Exército ucraniano diz estar a fazer pequenos avanços territoriais na frente de combate face às forças russas e divulgou imagens de soldados a treinar perto de Kramatorsk, nomeadamente com treino recebido por instrutores suecos.

Christer, instrutor sueco:"Isto é parte de ser um soldado. Posso sentar-me e falar consigo numa trincheira ou num café e dizemos sempre: 'Espero ver-te amanhã'. No total, entre ucranianos e suecos, sei de um pouco menos de 100 pessoas que, no espaço de uma semana, morreram nesta guerra."

O Exército russo também divulga as suas próprias imagens e afirma ter inflingido danos importantes num ataque com tanques contra um bastião das forças ucranianas na região de Lyman, no leste do país.