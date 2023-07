El Niño com intensidade "pelo menos moderada" até ao final do ano

De euronews

O El Niño vai continuar até ao fim do ano com uma intensidade que se espera seja “pelo menos moderada". A Organização Meteorológica Mundial (OMM), declarou oficialmente a presença do fenómeno climático que se origina no Oceano Pacífico tropical e tem impacto em grande parte do planeta.

“O impacto do evento El Niño provavelmente aumentará a temperatura global porque o El Niño aumentará o aquecimento antropogénico e provavelmente aumentará a temperatura global”, afirmou Wilfran Moufouma-Okia, chefe da divisão regional de serviços de previsão da OMM.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a probabilidade de que o fenómeno continue durante o segundo semestre deste ano é de 90%.

O El Niño pode causar secas severas numas regiões e é também geralmente associado ao aumento da precipitação noutras áreas do planeta.

O efeito do El Niño nas temperaturas globais manifesta-se geralmente um ano após o seu desenvolvimento, pelo que provavelmente será mais forte em 2024.