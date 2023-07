Carlo Ancelotti será selecionador do Brasil em 2024

De euronews

Italiano assume o cargo quando terminar contrato com o Real Madrid, até lá será Fernando Diniz a liderar o escrete canarinho

Carlo Ancelotti foi anunciado como selecionador do Brasil, mas só no verão de 2024. O anúncio foi feito pelo Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, durante a apresentação do próximo homem a ocupar o cargo, Fernando Diniz.

O treinador do Fluminense assinou um contrato de um ano e segundo o dirigente, foi escolhido porque a sua ideia de jogo é semelhante à de Ancelotti.

O italiano será selecionador brasileiro após a Copa América, quando terminar o contrato com o Real Madrid.