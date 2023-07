A resposta de Tadej Pogačar

De euronews

Esloveno deixou Vingegaard para trás na última subida do dia mas foi o dinamarquês quem vestiu a camisola amarela

Tadej Pogačar deu uma prova de força na sexta etapa da Volta a França. Depois de perder mais de um minuto para Jonas Vingegaard no dia anterior, o esloveno não perdeu tempo a responder ao dinamarquês e deixou o vencedor da última edição do Tour para trás com um ataque fulminante a pouco mais de dois quilómetros da chegada.

Pogačar cruzou a linha da meta com uma vantagem de 24 segundos mas foi Vingegaard quem vestiu a camisola amarela. Jay Hindley, o anterior líder, perdeu mais de dois minutos e meio para o vencedor da etapa e caiu para a terceira posição. Vingegaard e Pogačar estão agora separados por apenas 25 segundos na geral.