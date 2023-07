Nova vaga de calor extremo chega ao Sul da Europa

De Euronews

De Madrid e Atenas aos Balcãs, termómetros podem ultrapassar nos próximos dias os 40 graus Celsius

O Sul da Europa prepara-se para mais uma vaga de calor extremo, mas não são apenas os humanos que sofrem com a forte subida nas temperaturas.

No Jardim Zoológico da capital espanhola, Madrid, os funcionários multiplicam medidas para ajudar os animais, sobretudo os menos habituados ao calor.

Maria Delclaux, responsável dos mamíferos terrestres: "Eles têm sombra, piscinas e duches e não se esforçam demasiado. Nesse aspeto, é possível que sejam mais inteligentes do que nós. Não estão a trabalhar ao sol, como o que nos dizem quando há uma vaga de calor. O que eles fazem é mais natural."

Da Grécia aos Balcãs, espera-se um calor particularmente intenso, resultado de uma frente quente proveniente do norte de África. Nalguns lugares, os termómetros poderão ultrapassar os 40 graus Celsius.

Nalgumas áreas urbanas, como na capital do Kosovo, as autoridades avançam com planos de crise, que incluem redução do tempo de trabalho e alertas telefónicos.

Um forte contraste com os fenómenos extremos noutras partes da Europa, como na Áustria, palco de tempestades acompanhadas por ventos violentos e inundações.