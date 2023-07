Dois mortos em explosões na ponte da Crimeia

De Euronews

A ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, foi encerrada esta manhã, após explosões que mataram duas pessoas. Moscovo aponta dedo a Kiev.

Segundo a agência francesa, AFP, que cita fontes ucranianas, os serviços especiais e a marinha da Ucrânia estão na origem do ataque à ponte de Kerch, na Crimeia.

O tráfego na ponte que liga a Crimeia à Rússia foi interrompido devido a relatos de explosões e pelo menos duas mortes.

Poucos pormenores sobre o incidente foram divulgados, mas fotografias publicadas nas redes sociais russas mostram danos numa faixa da estrada e um carro com a parte da frente esmagada. As autoridades russas confirmaram as mortes.

Vyacheslav Gladkov, governador de Belgorod, confirmou ao princípio do dia: "Começámos a nossa manhã com a informação sobre a emergência que aconteceu na ponte da Crimeia. Todos nós vimos um vídeo de um carro danificado com matrícula de Belgorod. A informação de que dispomos neste momento é a seguinte: uma rapariga ficou ferida, com ferimentos moderados, e já está sob a supervisão de médicos. (...) O mais difícil é que os pais dela morreram, o pai e a mãe".

Moscovo acusa Kiev de estar por detrás deste incidente. Andriy Yusov, porta-voz do departamento de inteligência militar da Ucrânia, não quis comentar, mas disse: "A península é utilizada pelos russos como um grande centro logístico para deslocar forças e bens para o interior do território da Ucrânia. Naturalmente, quaisquer problemas logísticos são complicações adicionais para os ocupantes".

O chefe do parlamento da Crimeia culpou a Ucrânia pelo incidente, mas Kiev começou por apontar o dedo a Moscovo. A porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia, Natalia Humeniuk, disse que o incidente poderia ser um ato de provocação de Moscovo.

A Rússia diz que nenhum dos pilares da ponte foi afetado, mas a extensão dos danos não é ainda clara. O governador Sergei Aksyonov disse que esperava que o tráfego ferroviário na ponte fosse retomado dentro de algumas horas. O canal do Telegram, Baza, que tem ligações aos serviços de segurança russos, publicou fotografias que mostram uma faixa da estrada da ponte rasgada e um carro preto com a parte da frente aparentemente destruída.

A ponte, de 19 quilómetros, foi inaugurada em 2018 e é a principal ligação terrestre entre a Rússia e a península da Crimeia. Permite a travessia ferroviária e rodoviária e é uma das pincipais artérias de abastecimento das tropas russas na Ucrânia.

Este é o segundo grande incidente na ponte de Kerch em menos de um ano. Em outubro de 2022, a ponte foi parcialmente encerrada na sequência de uma grande explosão, tendo sido totalmente reaberta em fevereiro.