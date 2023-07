Cargueiro com 3.000 carros a bordo arde ao largo dos Países Baixos

De Euronews

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na sequêcia de um incêndio num cargueiro, esta quarta-feira,ao largo dos Países Baixos.

O Fremantle Highway, uma embarcação com pavilhão do Panamá, tinha partido do porto de Bremerhaven, na Alemanha, com destino ao Egito e transportava cerca de 3.000 automóveis.

A guarda costeira neerlandesa suspeita que o fogo tenha começado a partir de um dos 25 carros elétricos a bordo.

Os 23 membros da tripulação foram já retirados do navio e encaminhados pelas autoridades para serem assistidos em terra.