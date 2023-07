O alerta foi lançado pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos. Presidente de França ainda está na Nova Caledónia, 630 km a sul

Sismo de magnitude 6,4 registado 83 quilómetros a nordeste de Vanuatu, no sul do Pacífico, com alerta de possível tsunami, avisou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), embora o risco de tsunami tenha sido retirado pouco depois.

O Presidente de França anda em digressão pela região, esteve esta quarta-feira na Nova Caledónia e tem previsto chegar a Vanuatu esta quinta-feira.

O abalo foi localizado 10 quilómetros abaixo da superfície terrestre. Os primeiros dados sobre o sismo indicam não haver danos nem perigo de derrocadas nem de exposição de pessoas a maremotos.

