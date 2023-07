Putin assiste a desfile naval em São Petersburgo

De Euronews

O presidente russo aplaudiu a "guardiã indestrutível das fronteiras da Pátria".

Vladimir Putin, anunciou que a marinha russa vai receber 30 novos navios este ano. O anúncio foi feito durante um discursou, na cerimónia que assinalou o Dia da Marinha da Rússia.

Cerca de 40 navios, incluindo barcos e submarinos, participaram no desfile naval em São Petersburgo e no porto de Kronshtad, na baía do Neva.

"Atualmente, a Rússia está a cumprir com segurança as tarefas de grande escala da sua política marítima nacional e a aumentar de forma constante o poder da sua frota. Só este ano, 30 navios de diferentes classes serão acrescentados à sua composição", disse Putin.

A partir de uma tribuna num dos diques do rio Neva, Putin, que já tinha passado em revista os navios a bordo de uma lancha, felicitou os membros da Marinha e todos os cidadãos russos.

"Durante séculos, a nossa frota tem sido e continua a ser a guardiã indestrutível das fronteiras da Pátria, o seu orgulho e glória", afirmou.

Sobre a guerra, Putin destacou que a Ucrânia mudou de tática e que sofreu “perdas pesadas”.

O presidente referiu que a retirada do acordo sobre os cereais do Mar Negro vai permitir Rússia ganhar mais e partilhar os rendimentos com os países mais pobres, fornecendo-lhes alimentos gratuitamente.