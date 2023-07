Atentado em comício mata pelo menos 44 pessoas no Paquistão

Mohammad Sajjad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Bombista suicida fez-se explodir num encontro de um dos partidos do governo, perto da fronteira com o Afeganistão. Autoridades temem um aumento do número de mortos.

Mais de 40 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas após um bombista suicida se ter feito explodir, este domingo, em Bajur, no Paquistão. As vítimas frequentavam um comício do Jamiat Ulema-e-Islam, partido dos islamistas paquistaneses, que faz parte da coligação do Governo e se reunia, este fim de semana, nos arredores de Khar, noroeste do país. Entre os mortos encontra-se Maulana Ziaullah, o chefe local do partido. A região de Bajur, situada perto da fronteira com o Afeganistão, era um reduto dos talibãs paquistaneses até ao exército ter expulsado os militantes da zona A autoria do atentado ainda não foi reivindicada.