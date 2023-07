Bombeiros dominam incêndios na Grécia

De Euronews

Apesar de estarem a conseguir combater as chamas, os bombeiros continuam alerta perante a possibilidade de reacendimentos.

Os bombeiros conseguiram conter os incêndios florestais que deflagraram no Peloponeso, no fim de semana.

De acordo com o corpo de bombeiros grego, apagaram-se três incêndios em quatro aldeias na região de Ilia, no oeste da Grécia, bem como no município da Antiga Olímpia.

No terreno, retroescavadoras limpam a área para evitar reacendimentos.

Já na ilha de Rodes, a devastação causada pelos incêndios é, agora, analisada por ar.

30 mil pessoas tiveram de ser retiradas nos últimos dias, mas as autoridades dizem que é seguro regressar, embora o risco de novos incêndios continue alto elevado devido a semanas de seca.

Enquanto isso, violentas tempestades acompanhadas por fortes rajadas de vento atingiram várias áreas no Alto Ádige (Tirol do Sul), causando danos generalizados, mas sem feridos ou mortos a lamentar.

Nas áreas afetadas, os bombeiros tiveram de resgatar pessoas quando as torrentes das montanhas varreram pontes de madeira, destruíram estradas e provocaram deslizamentos de terra.