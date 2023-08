Incêndios na Grécia alastram à Turquia, várias aldeias foram evacuadas

De Nara Madeira com

Fogos na Grécia alastram à Turquia, bombeiros turcos tentavam controlar as chamas de um incêndio florestal, na província fronteiriça de Çanakkale.

Os fogos que lavram na Grécia já ultrapassaram as fronteiras do país e alastraram à Turquia. Os bombeiros turcos tentam controlar as chamas de um incêndio florestal, na província fronteiriça de Çanakkale, onde 1.200 pessoas, de nove aldeias, foram evacuadas. Mais de 1.500 hectares já arderam e 48 pessoas tiveram de ser assistidas por intoxicação pelo fumo.

O incêndio obrigou à suspensão do tráfego marítimo no estreito de Dardanelos. Cerca de trinta navios tiveram de interromper a sua viagem.