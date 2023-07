Protestos contra a entrada de cruzeiro com passageiros russos em porto da Geórgia

De euronews

Manifestantes atiraram garrafas e ovos aos autocarros onde seguiam os passageiros. Houve 23 detenções.

Voltou a haver protestos no porto de Batumi, na Geórgia, contra a entrada do cruzeiro Astoria Grand, com passageiros russos a bordo. Os manifestantes, na maioria ativistas civis, atiraram garrafas e ovos aos autocarros que transportavam os passageiros. 23 manifestantes foram detidos.

Segundo o Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável, o Astoria Grand, um navio de cruzeiro com bandeira de Palau, não está sancionado, pelo que pode navegar livremente.