Ataque com drones danifica petroleiro russo

As autoridades russas dizem que um petroleiro foi atingido por drones ucranianos no Mar Negro. Estilhaços de vidro terão causado ferimentos em 11 elementos da tripulação.

Drones ucranianos atingiram um petroleiro russo no Mar Negro, perto da Crimeia, segundo informaram as autoridades russas. Este é um alegado vídeo do ataque que está a circular nas redes sociais. Vários membros da tripulação ficaram feridos por estilhaços de vidro, de acordo com um funcionário nomeado pela Rússia. O ataque provocou danos na casa das máquinas da embarcação.

Sem reivindicar a autoria do ataque, o responsável pelos Serviços de Segurança da Ucrânia, Vasyl Malyuk, disse que “essas operações especiais são realizadas nas águas territoriais da Ucrânia e são totalmente legais”.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, terá visitado uma zona de combate perto de Lyman, no leste da Ucrânia. Shoigu recebeu informação atualizada sobre a situação na linha da frente e “agradeceu aos comandantes e soldados pelas operações ofensivas bem-sucedidas” em Lyman.