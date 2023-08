Cerca de 300 bombeiros catalães e franceses estão a tentar controlar um incêndio na costa mediterrânica.

Já arderam mais de 400 hectares e uma vasta área está ameaçada. O vento está a propagar as chamas, que lavram desde a tarde de sexta-feira.

O incêndio começou ao sul da cidade de Portbou, uma zona muito turística que tem uma estação de comboios que permite as ligações entre a Espanha e a França.

Cerca de 700 pessoas em várias aldeias na zona estão confinadas. Outras tiveram de ser evacuadas. 180 pessoas foram já obrigadas a abandonar as residências.

Dois aviões de combate a incêndios e dois helicópteros estão a ajudar a combater o fogo, que ameaça as povoações da região.

As autoridades abriram um inquérito para investigar as causas do incêndio.