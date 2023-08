Explosão mortal perto de Pittsburgh, na Pensilvânia

A cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, foi abalada por uma enorme explosão, cujas causas estão ainda a ser investigadas

Pelo menos uma pessoa morreu, três ficaram feridas, uma das quais em estado crítico, e três estão desaparecidas na sequência de uma forte explosão em Plum, um subúrbio de Pittsburgh.

A explosão deixou várias casas destruídas e algumas outras danificadas num bairro verde e tranquilo. Equipas de 18 corpos de bombeiros foram chamadas ao local para combater as chamas. Mais de 20 bombeiros sofreram ferimentos ligeiros relacionados com o calor.

As chamas foram rapidamente extintas e as autoridades permitiram que os vizinhos regressassem às suas casas. Várias equipas da companhia de gás local foram vistas no local, fechando as linhas de gás locais.

As causas da enorme explosão não são oficialmente conhecidas. Os investigadores dizem que não dispõem de informações exatas sobre o número de ocupantes e eventuais visitantes da casa que foi o ponto de partida da explosão, pelo que o número de vítimas e desaparecidos poderá ser ajustado.