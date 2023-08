Aluimento de terra na Geórigia: 26 mortos e sete desaparecidos

Treze dias depois do aluimento de terras mortal, as autoridades da Geórgia prosseguem as operações de busca das pessoas ainda desaparecidas.

No décimo terceiro dia de buscas, após a derrocada fatal na estância turística de Shovi, em Racha, na Geórgia, o número de vítimas mortais subiu para 26. Há ainda sete pessoas desaparecidas. PUBLICIDADE As atividades de busca e salvamento continuam, tanto no centro da catástrofe como nos leitos dos rios Rioni e Chanchakha. O Ministério do Interior da Geórgia informou que 90% dos escombros e das massas de lama no epicentro já foram revistados. Os esforços de busca incluem meios humanos, diversos equipamentos e maquinaria pesada e meios aquáticos. O aluimento de terras mortal atingiu a estância de montanha de Shovi no dia 3 de agosto.