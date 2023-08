Incêndio fora de controlo em Tenerife

Fogo florestal já consumiu 2600 hectares e esta quinta-feira estava longe de estar controlado

É um dos piores incêndios da história da ilha espanhola. O incêndio florestal que começou na terça-feira à noite em Tenerife já atingiu mais de 2600 hectares e continua fora de controlo.

O presidente do Governo das Canárias, Fernando Clavijo, destacou a dureza do combate às chamas. "As operações que tivemos de realizar durante a noite envolveram muitas dificuldades e muita complexidade. Este é provavelmente o incêndio mais complexo que tivemos nas Ilhas Canárias, se não de sempre, pelo menos dos últimos 40 anos".

Por precaução cerca de quatro mil pessoas foram retiradas do nordeste da ilha e levadas para um local seguro. 3400 pessoas não podem sair de casa por causa do fumo do incêndio.

350 bombeiros e 17 aeronaves combateram as chamas esta quinta-feira.

Inundações em Frankfurt

Entretanto, no norte da Europa o cenário é bem diferente. Fortes tempestades na noite de quarta-feira no oeste e centro da Alemanha provocaram inundações em ruas, garagens e caves da região. A principal estação de metro de Frankfurt ficou neste estado. No aeroporto de Frankfurt, dezenas de voos foram cancelados devido às chuvas fortes.