Prigozhin morto em despenhamento de avião

O líder do grupo Wagner estava entre os passageiros do jato privado. A queda matou todos os 10 ocupantes.

O líder do grupo militar privado russo Wagner, Evgueni Prigozhin, terá morrido na queda de um jato privado que fazia a viagem entre Moscovo e São Petersburgo. Várias agências noticiosas confirmaram que Prigozhin está na lista de passageiros do voo. O despenhamento matou todos os ocupantes do avião. Prigozhin e o grupo Wagner, que tem tido um papel prepondrante na guerra da Ucrânia, protagonizaram uma revolta contra Vladimir Putin, em junho, que acabou com o recuo das forças revoltosas e o exílio de Prigozhin na Bielorrússia. Mais recentemente, o líder do Wagner apareceu num vídeo rodado em África.