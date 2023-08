Vento forte e clima seco continuam a ser inimigos dos bombeiros no combate aos incêndios florestais. Na última semana, os incêndios provocaram a morte a 20 pessoas.

Os grandes incêndios florestais que lavram há vários dias no nordeste da Grécia e nos arredores da capital do país obrigaram a novas evacuações, na quinta-feira, enquanto os bombeiros lutavam para controlar o fogo que, com ventos fortes e clima seco, avançava em múltiplas frentes. Os fogos florestais provocaram a morte de 20 pessoas na última semana. O fumo intenso já atinge as ilhas italianas.

Veja o vídeo.