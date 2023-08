Governo grego denuncia tentativas de fogo posto

De euronews

Incêndio de Alexandropolis é o maior de que há registo na história da União Europeia

O inferno dos incêndios não dá tréguas na Grécia e para as autoridades há mão criminosa envolvida. De acordo com o ministro da Proteção Civil, Vassilis Kikilias, foram efetuadas nove tentativas de fogo posto na manhã desta quinta-feira no sopé do monte Parnitha, um parque nacional com uma densa floresta na periferia de Atenas.

As autoridades anunciaram também que foram detidas duas pessoas, acusadas de anunciar um incêndio em Avlonas. A situação mais preocupante, no entanto, está no nordeste.

O incêndio de Alexandropolis lavra há seis dias e trata-se do maior de que jamais há registo na União Europeia, com mais de 73 mil hectares ardidos, praticamente a área da ilha da Madeira.