Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína

O carregamento de droga foi descoberto num contentor marítimo no porto de Algeciras

A polícia espanhola apreendeu cerca de 9,5 toneladas de cocaína, a maior apreensão de sempre no país, numa operação realizada em cooperação com as autoridades fiscais e aduaneiras.

Segundo as informações reveladas esta sexta-feira, o carregamento de droga foi descoberto num contentor marítimo no porto de Algeciras, que tinha chegado do Equador e estava escondido em caixas de bananas.

A apreensão acontece na sequência de uma investigação sobre uma rede criminosa no Equador, que fornecia cocaína da América do Sul para a Europa.

Os investigadores começaram a verificar os contentores expedidos pela rede e descobriram uma remessa de 15 contentores cuja entrada na Europa estava prevista para o início de agosto.