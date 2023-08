De Euronews

Equipa do ex-presidente tenta rentabilizar ao máximo o histórico registo policial para tentar reforçar os fundos da campanha eleitoral em curso para a Casa Branca

Donald Trump tenta rentabilizar ao máximo a histórica fotografia da detenção de que foi alvo esta semana, em Atlanta, na Geórgia, no âmbito da acusação de que vai ser julgado por ter tentado alterar ilegalmente a derrota eleitoral de 2020 para Joe Biden.

O olhar desafiador do ex-presidente dos Estados Unidos e assumido candidato a ser de novo o chefe da Casa Branca está a ser comercializado em t-shirts, canecas e até termos para manter bebidas frescas.

A foto promovida pela equipa de Trump omite o escudo do xerife de Fulton, visível no registo original, é acompanhada pela mensagem "Nunca se render" ("Never Surrender").

Camisolas, cartazes, canecas e termos para bebidas de lata Página de campanha de Donald Trump

O ex-presidente tenta assim reforçar a recolha de fundos para a campanha eleitoral de Trump, para já, nas primárias Republicanas, em que segue como principal favorito.