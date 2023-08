“Adieu": trotinetes elétricas deixam Paris

De Euronews

Capital francesa é a primeira cidade europeia a proibir o aluguer de e-scooters.

Apreciadas pelos turistas, mas detestadas por muitos habitantes locais.

PUBLICIDADE

As trotinetes elétricas (e-scooters) começaram a ser retiradas das ruas de Paris. O dia 1 de setembro foi a data estabelecida pelas autoridades para o fim do aluguer das mesmas.

Em causa está um referendo, que data de 2 de abril deste ano, em que os habitantes de Paris votaram a favor da medida. Ao todo, 89% dos parisienses rejeitaram este meio de transporte. Só 11% apoiaram, o que não foi suficiente para deter o avanço da medida drástica.

Muitos habitantes queixam-se da conduta imprópria dos condutores de trotinetes elétricas: a ziguezaguear no trânsito, a alta velocidade, por vezes provocando acidentes com condutores e peões.

"Começámos a remover nossas 5 mil scooters no domingo passado. E, aos poucos, só as nossas 5 mil bicicletas self-service ficarão nas ruas. Por isso, estamos a remover, principalmente, entre 400 e 500 scooters por dia, entre as 22:00h e 06:00h, com seis ou sete funcionários a trabalharem especialmente nesta operação”, explicou Clément Pette, responsável operacional da empresa Tier, de aluguer de scooters, em França.

Paris é a primeira cidade europeia a tomar medidas tão drásticas.

As empresas de scooters dizem que implantarão os produtos e serviços em outros lugares.

A capital portuguesa também sofre dos mesmos males, de acordo com muitos habitantes.