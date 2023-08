Inflação anual de 5,3% na zona euro em agosto (Eurostat)

De Euronews com AP

Taxa de inflação nos últimos doze meses mantém-se estável quando comparada com o mês de julho

A taxa de inflação anual manteve-se estável entre julho e agosto. De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat, o número que regista a subida do índice de preços fixou-se no 5,3 por cento, por comparação com o mês homólogo do ano transato, cifra idêntica à do mês de julho.

Apesar da estabilidade manifestada pela taxa de subida dos preços, não é claro que o Banco Central Europeu(BCE) ponha um travão ao aumento das suas taxas diretoras. O conselho do BCE vai reunir-se a 14 de setembro e nessa altura decidirá se mantém a tendência dos últimos meses ou se aliviará a pressão para evitar uma quebra brusca do consumo e do investimento. Recorde-se que o Banco Central Europeu tem como principal mandato a estabilidade dos preços e a manutenção da taxa de inflação à volta dos 2 por cento.

Relativamente a Portugal, a estimativa publicada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatíca(INE) refere uma subida da taxa anual de inflação, entre julho e agosto, dos 3,1 para os 3,7 por cento, respetivamente.