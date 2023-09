Regresso às aulas sob o signo da guerra

De Euronews

Na Rússia e nas regiões ocupadas da Ucrânia, os alunos estudam por manuais que enaltecem o regime de Vladimir Putin.

Na Rússia e nas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, como em Mariupol, os alunos regressam às aulas com novos manuais escolares, embebidos de uma narrativa que glorifica o governo de Vladimir Putin.

Nesses manuais de história, enaltece-se o patriotismo russo, demoniza-se o Ocidente e dão-se justificações para a guerra que a Rússia iniciou em fevereiro do ano passado. Putin esteve numa sala de aulas na cidade de Solnechnogorsk e disse aos alunos: "Entendo por que ganhámos a Grande Guerra Patriótica (nome que os russos dão à Segunda Guerra Mundial): é que ninguém pode derrotar um povo com esta atitude. Fomos invencíveis e continuamos a sê-lo".

Na Ucrânia, mais do que estudada na escola, a guerra é vivida. Este é o segundo regresso às aulas desde a invasão russa. O início do ano letivo acontece sob o signo da guerra, com as tropas russas a ocupar uma parte do sul e do leste do país e isso está bem presente na mente dos alunos, seja nas crianças de Kiev, seja nos cadetes do colégio militar de Lviv, muitos deles órfãos de guerra.