Serviço militar obrigatório está a ressurgir na Europa. Será que isso é bom?

A conscrição significa o envio de jovens mal formados e descontentes para a batalha ou pode incentivar o dever cívico e ajudar a defender a Europa?

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, fez com que a Europa olhasse com atenção para a Defesa.

PUBLICIDADE

Com a paz na região a deixar de ser um dado adquirido, muitas capitais ocidentais começaram a perguntar-se se o serviço militar obrigatório seria uma solução para os seus receios em matéria de segurança, dando por vezes origem a um aceso debate.

Em agosto, a Lituânia anunciou planos para alargar o seu serviço militar obrigatório, juntando-se à Dinamarca, enquanto os políticos alemães e britânicos sugeriram o relançamento do serviço militar obrigatório.

Mas será o serviço militar obrigatório a abordagem correta para enfrentar a agressão russa? Que impacto poderá ter a sua reativação na Europa? Será contraproducente ou ajudará a defender a região?

"As forças armadas europeias, em particular as que fazem fronteira com a Rússia, apercebem-se agora de que não têm efetivos suficientes", diz Vincenzo Bove, professor de ciência política na Universidade de Warwick, especialista em recrutamento. "Vêem claramente o recrutamento como uma solução para isso."

"Se é uma boa ideia em termos de dissuasão de uma potencial invasão russa, não temos a certeza", continuou, sugerindo que não existem provas sobre a eficácia dos exércitos conscritos em comparação com as forças regulares.

Devido à complexidade da guerra moderna, Bove questiona se os recrutas poderiam ser devidamente treinados para utilizar equipamento avançado ou as táticas utilizadas atualmente no curto espaço de tempo disponível.

Os drones assumem um papel cada vez mais relevante no campo de batalha Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Basta ver o que se passa atualmente na Rússia com os recrutas... Não estão muito motivados. Os jovens estão a ser obrigados a trabalhar. A maioria deles preferia estar a fazer outra coisa".

Em julho, um ex-mercenário do grupo Wagner disse à Euronews que, quando serviu na Ucrânia, uma das suas principais tarefas era garantir que os recrutas russos - "com apenas 21 anos de idade" - não fugissem, pois estavam muito relutantes em combater.

Carne para canhão?

Para além das preocupações económicas sobre a ineficácia do serviço militar obrigatório - com um grande número de pessoas impedidas de fazer algo em que poderiam ser mais produtivas - Bove levanta preocupações éticas sobre o envio de civis com pouca experiência para o campo de batalha.

Tendo servido na marinha italiana durante 15 anos, afirmou "Três anos não são suficientes para ensinar os princípios básicos da guerra... mesmo o uso de armas básicas requer muito treino".

"Alguns países estão a falar de programas de três meses... isso não é nada. Eles nem sequer aprendem a fazer continência", acrescenta Bove em tom de brincadeira.

PUBLICIDADE

Situada na fronteira com a Rússia, através do pequeno enclave de Kaliningrado, a Lituânia começou recentemente a elaborar projetos de reforma do seu sistema de recrutamento, que poderão levar à convocação de pessoas que vivem e estudam no estrangeiro.

Uma das opções propostas consiste em alistar voluntariamente os recrutas para sessões de formação de um mês todos os Verões, durante três anos. Em teoria, estariam então prontos para a batalha.

Além da Lituânia, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Letónia, a Áustria, a Grécia e a Estónia têm atualmente alguma forma de serviço militar obrigatório, tal como os países beligerantes Ucrânia e Rússia.

Um tanque Leopard 2 em Augustdorf, Alemanha Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Outros apoiam o serviço militar obrigatório, mas com algumas reservas.

Elisabeth Braw, do think tank American Enterprise Institute, criticou os "atos performativos" em que "todos os homens e mulheres são obrigados a cumprir o serviço militar", mas disse à Euronews que os sistemas seletivos podem "funcionar muito bem".

PUBLICIDADE

A analista de defesa referiu o exemplo "incrivelmente bem sucedido" da Noruega, onde os cidadãos são convocados em massa, mas apenas entre 30 a 50% são selecionados para a formação.

"O exército recebe os melhores e os mais brilhantes e, para além disso, o serviço militar é uma mais-valia no currículo do recruta", explicou, sendo a aprovação na seleção um sinal de prestígio.

Em 2015, a Noruega tornou-se o primeiro país europeu a introduzir o serviço militar obrigatório para homens e mulheres. O país ainda mantém um exército profissional, que constitui a base da sua defesa.

No entanto, Braw adverte para o facto de o serviço militar ser obrigatório.

"As tropas têm de ser equipadas com competências significativas. O Kremlin não se vai assustar com um modelo de recrutamento que não tenha sido bem pensado, com jovens homens e mulheres parados em casernas."

PUBLICIDADE

Os civis alistados poderiam ser utilizados não só em atividades de Defesa, continua Braw.

"Manter um país seguro é mais do que as forças armadas. Tem a ver com a saúde pública, a proteção das infraestruturas e os cuidados de saúde. Os jovens podem ser chamados quando são necessários para ajudar a proteger o país de crises ou catástrofes".

"Há tantos problemas sociais que o governo sozinho não consegue resolver."

Em 2019, a França lançou uma forma de recrutamento suave, com a oferta de serviço cívico voluntário aos jovens. Macron apresentou o seu projeto de estimação como uma forma de desenvolver o patriotismo e a coesão social, embora os opositores digam que desviou dinheiro para o sistema educativo em geral.

Alguns estudos mostram que os conscritos têm mais probabilidades de ficar desempregados quando terminam o serviço militar, e há dúvidas sobre se as competências adquiridas são transferíveis para outros setores ou se são mesmo adquiridas.

O serviço militar gera patriotismo?

Uma das razões pelas quais a Europa está a recorrer à conscrição - em que homens e mulheres são legalmente obrigados a combater - é que as campanhas de recrutamento convencionais não estão a funcionar.

O exército alemão, por exemplo, não está a conseguir atrair novos soldados, apesar de uma vasta iniciativa para se reforçar no meio da guerra na Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa do país em agosto.

Não se sabe exatamente porque é que as pessoas não querem servir.

Os especialistas argumentam que as forças armadas não podem competir com os salários e as condições do setor privado e que os empregos no exército são muitas vezes difíceis e perigosos.

No entanto, Bove afirma que esta afirmação não pode explicar o que está a acontecer em zonas da Europa com elevado desemprego, como o sul de Itália ou Espanha. Aqui, os civis continuam a não querer alistar-se.

Outra explicação é cultural, com os civis a rejeitarem o exército porque não partilham os seus "objetivos e propósitos gerais", diz à Euronews.

As guerras devastadoras no Afeganistão e no Iraque provocaram atitudes negativas "duradouras" em relação às forças armadas, pelo que Bove duvida que o facto de se injetar dinheiro no problema possa melhorar o recrutamento.

Há argumentos que defendem que o serviço militar obrigatório pode aumentar o patriotismo e a vontade da população de se defender contra um agressor.

"O serviço militar obrigatório tem uma longa história na Finlândia e conta com um amplo apoio da sociedade", afirma Elina Riutta, presidente do Sindicato dos Conscritos Finlandeses, em comunicado enviado à Euronews.

Soldados finlandeses participam num exercício Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

"A ameaça russa sempre foi conhecida na Finlândia, por isso a guerra na Ucrânia não muda as coisas no que diz respeito ao serviço militar, mas enfatiza a sua finalidade".

"A vontade de defender o país entre os recrutas e toda a nação está atualmente num nível recorde", acrescentou.

A Finlândia encontra-se numa posição geográfica única, partilhando uma longa fronteira com a Rússia, contra a qual já lutou no passado. O seu exemplo não é necessariamente aplicável a outros países.

Uma investigação levada a cabo por Bove e pelos seus colegas Riccardo Di Leo e Marco Giani concluiu que o serviço militar obrigatório pode efetivamente criar um fosso entre as pessoas e o seu governo.

"A conscrição faz com que as pessoas se identifiquem com as forças armadas, mas a sua lealdade colide com a de outras instituições democráticas, fazendo com que as pessoas confiem menos nas autoridades".

"Se estamos preocupados com a distância crescente entre as gerações mais jovens e o Estado, então a conscrição não é a resposta. Na verdade, é contraproducente", acrescentou.