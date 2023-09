Tempestade "Daniel" provoca quatro mortos e vários desaparecidos na Grécia

De Euronews

O presidente da Câmara de Palamas alerta para uma situação trágica e lembra que há pessoas que estão presas nas habitações inundadas e enfrentam perigo de vida.

Pelo menos quatro mortos e vários desaparecidos. É o balanço mais redente da passagem da tempestade "Daniel" pelo centro da Grécia.

No terreno, na região de Karditsa, onde várias localidades foram atingidas pelas inundações, continuam as operações de busca e salvamento com recurso a botes salva-vidas.

Os trabalhos foram dificultados pela queda de várias pontes e pelo facto de várias estradas continuarem bloqueadas

Um rio da região transbordou e o nível da água subiu cerca de dois metros. Alguns habitantes tiveram de se refugiar nos telhados das casas, que ficaram bloqueadas.

