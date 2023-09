O balanço oficial de vítimas do sismo próximo de Marraquexe está a ser atualizado pelo Ministério do Interior e inclui também mais de 670 feridos

O Ministério do Interior de Marrocos avança com pelo menos 820 mortos e mais de 670 feridos no mais recente balanço de vítimas do forte terramoto, com epicentro a cerca de 70 quilómetros a sudoeste de Marraquexe, que se fez sentir inclusive em Portugal, Espanha, Mali ou Argélia.

Da índia, onde decorre este fim de semana uma cimeira do G20, as reações começam a surgir poucas horas após esta catástrofe natural (leia mais abaixo as mensagens de Índia, França, Espanha, União Europeia, Rússia e Reino Unido).

A comunidade internacional começa a mobilizar assistência para enviar para Marrocos.

O balanço de vítimas tende a agravar-se, uma vez que o terramoto atingiu uma área montanhosa de difícil acesso, mas também diversas cidades próximas de Marraquexe, como Al Haouz, Agadir, Ouarzazate e Taroudant.

As operações de busca, socorro e resgate estão em curso pelas regiões afetadas.

De acordo com o centro de monitorização geológica dos Estados Unidos, o sismo atingiu a magnitude de 6,8, mas as autoridades marroquinas falam de 7,0 pontos na escala de Richter, com uma réplica 19 minutos depois, de magnitude 4,9.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo situa o epicentro 74 km a sudoeste de Marraquexe, 18 km abaixo da superfície. Os abalos telúricos causaram pânico em cidades e aldeias em todo o país.

Testemunhas descrevem grandes danos materiais, com casas transformadas em escombros, de Rabat a Marraquexe. Entre eles, os muros vermelhos da cidade velha de Marraquexe, Património Mundial da UNESCO.

A televisão local mostrou fotos de um minarete de mesquita caído entre os escombros e carros esmagados.

A artista portuguesa Mónica Sintra está em Marraquexe e contou à estação de televisão SIC como sentiu o sismo.

"Assim que se deu o terramoto, algumas coisas começaram a cair. Obviamente saímos todos para a rua. Olhando à volta, [o hotel] não sofreu qualquer destruição", afirmou a cantora.

Portugal sente o abalo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou o abalo marroquino pelas 23:11 horas de sexta-feira.

"Este sismo (...) foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António (Faro), Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Almada, Setúbal e Sines (Setúbal)", lê-se no comunicado do IPMA.

O instituto português explica ainda que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas".

"Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescenta o IPMA.

O primeiro-ministro de Portugal reagiu à tragédia pouco antes das 10 horas da manhã deste sábado.

Portugal está solidário e disponível para apoiar Marrocos neste momento difícil. António Costa Primeiro-ministro de Portugal

"O sismo da noite passada em Marrocos deixa-nos profundamente consternados e apresentamos as nossas condolências a Sua Majestade o Rei, às famílias vitimadas e a todo o Povo marroquino, nosso vizinho", escreveu António Costa, nas redes sociais.

"Ondas de choque" no G20

Em Nova Déli, o primeiro-ministro da Índia, anfitrião este fim de semana de uma cimeira do G20 onde África poderá ter um papel central, expressou já as condolências pelas vítimas deste terramoto em Marrocos.

"Extremamente triste com a perda de vidas na sequência do terramoto em Marrocos. Nesta hora trágica, os meus pensamentos estão com o povo de Marrocos. Condolências para aqueles que perderam entes queridos. Que os feridos recuperem o mais rápido possível", desejou Narendra Modi pela rede social Twitter, agora conhecida como X.

O chefe do Governo disse ainda que "a Índia está pronta a oferecer toda a assistência possível a Marrocos neste momento difícil".

Da Europa, o chanceler da Alemanha foi um dos primeiros a lamentar a tragédia marroquina.

"Notícias terríveis de Marrocos. Nestas horas difíceis, os nossos pensamentos estão com as vítimas deste terramoto devastador. A nossa solidariedade vai para todos os afetados por esta catástrofe natural", escreveu Olaf Scholz, também na agora rede social X, desde Nova Deli, onde participa este fim de semana na cimeira do G20.

De França, as condolências surgiram primeiro pela Embaixada gaulesa no antigo protetorado francês no norte de África, mas depois também pela ministra dos Negócios Estrangeiros e pelo Presidente Macron.

"Estamos todos devastados com o terrível terramoto em Marrocos. A França está pronta para ajudar com os primeiros socorros", escreveu nas redes sociais Macron, esperado este sábado em Nova Deli, para o G20.

"Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, e a nossa admiração pelo trabalho dos socorristas que estão sem descanso a ajudar os feridos", acrescentou a chefe da diplomacia Catherine Colonna, na mensagem dirigida ao país africano que conseguiu a independência de França em 1956.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que vai falhar o G20 por ter contraído Covid-19, também se expressou solidário com os marroquinos pelas redes sociais.

"Toda a minha solidariedade e apoio ao povo de Marrocos perante o terrível terramoto registado esta madrugada. A Espanha está com as vítimas desta tragédia e com as respetivas famílias", escreveu o líder interino do governo espanhol, que tem mantido uma relação algo tensa com Marrocos.

A União Europeia endereçou as condolências através do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.

"Os meus pensamentos estão com o povo marroquino, atingido por um terrível tremor de terra que abalou o país durante a noite, provocando centenas de mortos. A UE está pronta a prestar toda a assistência necessária a Marrocos", assegurou Josep Borrell.

Ausente na cimeira do G20, por decisão própria, o Presidente da Rússia endereçou uma carta ao Rei de Marrocos.

"Na Rússia, partilhamos a dor e o luto do povo marroquino. Oferecemos as nossas sinceras condolências pelas trágicas consequências do terramoto devastador", escreveu Vladimir Putin.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido manifestou o apoio aos cidadãos britânicos que estão na região afetada pelo terramoto e ofereceu ajuda a Marrocos.

"Devastadoras notícias de um grande terramoto nas proximidades de Marraquexe, em Marrocos. O Reino Unido vai continuar a dar apoio aos cidadãos britânicos na região. Estamos prontos para ajudar os nossos amigos marroquinos de todas as formas que pudermos", escreveu James Cleverly, nas redes sociais.

O Presidente da Turquia, que em fevereiro enfrentou uma tragédia similar, expressou as condolências ao "país amigo e irmão".

"Envio os meus melhores votos de recuperação a todos os marroquinos afetados pelo desastroso terramoto em Marrocos, um país amigo e irmão. Que Deus tenha piedade daqueles que perderam a vida e rápida recuperação aos feridos", escreveu Recep Tayyp Erdogan, nas redes sociais.

O Ministério turco dos Negócios Estrangeiros disponibilizou-se para ajudar Marrocos, assumindo-se, em comunicado, pronto "para fornecer todas as formas de apoio para curar as feridas" provocadas por este sismo.