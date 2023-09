Começou a cimeira do G20 na Índia sem Putin nem Xi Jinping

De Euronews

Presidentes da Rússia e da China ausentes na cimeira, onde os 20 mais ricos não se entendem sobre a invasão da Ucrânia e África pode assumir-se protagonista

Começou a reunião do G20, em Nova Deli, na Índia, com duas ausências de peso: Vladimir Putin e Xi Jinping.

Na falta de explicações oficiais, especula-se que o presidente russo, que enviou Sergei Lavrov, quer evitar críticas e as acusações inevitáveis, ou teme a detenção por causa do mandado do TPI, sendo que a Índia não é membro do TPI.

A China, representada pelo primeiro-ministro, Li Qiang, também não explicou porque é que o presidente não comparece. Alguns especialistas dizem que Xi quererá manter um equilíbrio com a Rússia, enquanto outros especulam que Xi não queria enfrentar Biden. Além disso, as relações da China com a Índia não são as melhores no momento.

É, portanto, um G20 em dificuldades aquele que se apresenta na capital indiana e também dividido sobretudo no que diz respeito à Ucrânia.

Segundo os media que cobrem o evento, antes da chegada dos líderes, as delegações nacionais conseguiram consensos sobre quase todos os temas, exceto a Ucrânia.

O presidente dos EUA, Joe Biden e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, declararam - através de seus representantes - que tentarão dar uma chance e encorajar a Índia a adotar uma "abordagem diplomática ativa" em relação à Rússia. Nova Deli deixou o espaço em branco no local onde os participantes denunciaram a agressão russa.

Os representantes da UE querem chamar a atenção para as questões globais de segurança alimentar, acima de tudo, o tema diretamente ligado à guerra.

A Índia assume a presidência do G20 até final de novembro de 2023. O ano da presidência indiana tem sido subordinado ao tema: "Uma Terra, uma Família, um Futuro". A ideia era transmitir uma mensagem de luta por um crescimento justo e equitativo para todos no mundo, em tempos conturbados, de uma forma sustentável, holística, responsável e inclusiva.