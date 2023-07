G20 não chega a acordo sobre pontos-chaves do combate à crise climática

De euronews

Os ministros do Ambiente do G20 não se puseram de acordo sobre a redução das emissões de gases com efeito de estufa, nem sobre o incentivo ao maior uso de energias renováveis.

Os países do G20 não conseguiram chegar a um acordo para limitar as emissões de gases com efeito de estufa até 2025, na reunião dos ministros do Ambiente, na Índia. As negociações para incentivar um maior uso de energias renováveis também fracassaram.

O ministro francês não escondeu a deceção. "Não conseguimos chegar a um acordo para aumentar drasticamente as energias renováveis, não conseguimos chegar a um acordo para eliminar ou reduzir gradualmente os combustíveis fósseis, especialmente o carvão, e é muito estranho ver o que acontece fora deste hotel, deste G20, no mundo real e ver as dificuldades para encontrar uma redação diplomática para estas questões ambientais", disse Christophe Béchu, ministro francês da Transição Ecológica.

A cimeira em Nova Deli marcada para setembro será a última oportunidade do grupo das maiores economias do mundo para emitir uma declaração conjunta sobre o clima este ano.