"Uma família global disfuncional" - G20 reúnem-se na Índia

Secretário-geral da ONU envia recado para líderes do G20

Nova Deli é o palco do G20 e Biden teve uma recepção cinematográfica na Índia. O presidente dos Estados Unidosesteve reunido com o homólogo indiano para ultrapassar as tensões comerciais recentes.

Biden quer capitalizar na ausência dos presidentes da Rússia e da China. António Guterres fala em família global disfuncional.

"Se somos, de facto, uma família global, hoje parecemos uma família bastante disfuncional. As divisões estão a crescer, as tensões a aumentar e a confiança a diminuir. O que, em conjunto, levanta o espetro da fragmentação e, em última instância, da confrontação," afirma o secretário-geral da ONU.

A guerra na Ucrânia tem acentuado as divisões entre os países do G20, sobretudo no hemisfério norte. O presidente da União Africana pode vir a assumir maior protagonismo. Como anfitrião desta cimeira, o primeiro-ministro da Índia disse defender a inclusão da União Africana como membro permanente do G20.

O G20 representa cerca de 75% do comércio global. A União Africana representa 55 países e no conjunto é a 11.ª maior economia do mundo, mas apenas com 2% do comércio global