Terramoto em Marrocos: Como é que a Europa pode ajudar?

Milhares de pessoas morreram no terramoto devastador que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira.

O terramoto de sexta-feira em Marrocos foi o mais forte a atingir a região em mais de um século.

Os esforços desesperados de salvamento continuam, com os habitantes locais a dependerem frequentemente das suas próprias mãos para procurarem sobreviventes. Muitos temem o pior.

O terramoto de magnitude 6,8 devastou as montanhas do Alto Atlas, perto de Marraquexe, afetando cerca de 380.000 pessoas que vivem num raio de 50 quilómetros do epicentro. No entanto, os tremores foram sentidos em Rabat, Casablanca, Agadir e Essaouira.

O número oficial de mortos já ultrapassou os 2500 mortos e 2400 feridos, mas é provável que continue a aumentar.

Eis como pode ajudar.

Como posso ajudar?

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

Assim que a notícia foi divulgada, as equipas do Crescente Vermelho Marroquino foram para o terreno. Estão a trabalhar em estreita coordenação com a Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) e com as autoridades locais para avaliar a situação e prestar assistência às pessoas afetadas.

A FICV, a maior rede humanitária do mundo, lançou um apelo para prestar auxílio imediato.

Os fundos angariados permitirão à ONG prestar ajuda de emergência e reabilitação nas áreas afetadas e nas áreas circundantes.

Leia mais sobre o programa aqui.

Médicos Sem Fronteiras / Medecins Sans Frontières

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) trabalham em Marrocos desde 2000, prestando assistência médica humanitária aos migrantes. Agora, a organização está a concentrar os seus esforços na ajuda às vítimas do terramoto.

"Temos de cuidar dos feridos e prestar rapidamente cuidados médicos, como cirurgia ou diálise, o que pode ser um desafio quando a capacidade de saúde local é gravemente afetada por uma catástrofe. O restabelecimento dos serviços de saúde e a distribuição de bens essenciais podem também ser prioridades", afirmou a organização num comunicado de imprensa.

"A nossa intervenção dependerá, portanto, dos resultados destas avaliações iniciais no terreno", acrescentam.

Os donativos podem ser feitos aqui.

UNICEF

Quando uma emergência ocorre, as crianças são frequentemente as primeiras e as mais afetadas. Milhares de jovens foram afetados pelo terramoto de Marrocos, com as consequências mortais a colocarem-nos a eles e às suas famílias em risco a longo prazo.

A UNICEF afirmou que está a acompanhar de perto a situação e está pronta a apoiar o governo marroquino para responder às necessidades dos jovens.

Pode apoiar a organização aqui.

Aldeias Infantis SOS / Aldeas Infantiles SOS

A ONG espanhola anunciou o lançamento de um programa para responder às necessidades das crianças afetadas pelo terramoto, incluindo cuidados temporários para as que ficaram sozinhas.

"A nossa atenção continua a centrar-se na prestação de ajuda e apoio imediatos às pessoas afetadas por este trágico terramoto, tendo simultaneamente em conta as necessidades a longo prazo das crianças e famílias vulneráveis nas regiões afetadas", afirmou Samya El Mousti, Diretora Nacional das Aldeias Infantis SOS em Marrocos.

Saiba mais sobre o seu trabalho aqui.

Ajuda Islâmica

A Islamic Relief Worldwide é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com organizações locais para ajudar com alimentos, abrigo e cuidados de saúde. Fundada em 1984, a ONG trabalha em mais de 45 países.

Já lançaram um apelo de 10 milhões de euros para ajudar os sobreviventes do terramoto em Marrocos.

Apoie a sua campanha aqui.