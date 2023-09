De Euronews com Lusa

Arguidos identificados como seguidores de Jair Bolsonaro.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar os quatro primeiros acusados de vandalismo e de tentativa de golpe de Estado envolvidos num ataque realizado a 8 de janeiro por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Todos os arguidos foram identificados como sendo seguidores do ex-presidente do Brasil, que não reconheceu o resultado das eleições de outubro de 2022. O presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, foi o vencedor do escrutínio.

Mas tarde, a 08 de janeiro de 2023, apoiantes de Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos poderes em Brasília - Supremo Tribunal Federal, Congresso e o Palácio do Planalto.

O episódio, com semelhanças à invasão do Capitólio nos EUA, obrigou à intervenção policial para repor a ordem e foi condenado pela comunidade internacional.