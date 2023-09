O comediante britânico, que se tornou guru do bem-estar, actuou em Londres depois de ter negado todas as alegações de violação, agressão sexual e abuso com base no testemunho de quatro mulheres apresentadas por três agências noticiosas do Reino Unido.

Russell Brand, o comediante transformado em influenciador, foi acusado de violação, agressão sexual e abuso com base em alegações de quatro mulheres que o conheceram durante um período de sete anos no auge da sua fama.

As alegações foram divulgadas no sábado pelo The Sunday Times e pelo jornal The Times, bem como pelo programa "Dispatches" do Channel 4.

Nas reportagens, uma mulher alegou ter sido violada, enquanto três outras acusaram Brand de agressão sexual. Uma das mulheres afirmou ainda que Brand tinha sido física e emocionalmente abusivo.

Brand negou todas as alegações e disse que todas as suas relações foram consensuais.

Antes de as histórias serem publicadas, Brand publicou um vídeo online negando as alegações, dizendo que tinham sido delineadas em duas "cartas extremamente perturbadoras" de uma empresa de televisão e de um jornal dos "media dominantes".

No vídeo, não identificou as organizações noticiosas pelo nome, mas disse: "No meio desta ladainha de ataques espantosos e bastante barrocos, há algumas alegações muito sérias que eu refuto em absoluto", afirmou.

"Estas alegações dizem respeito ao tempo em que eu trabalhava na grande imprensa, em que estava sempre nos jornais, em que estava no cinema e, como já escrevi extensivamente nos meus livros, era muito, muito promíscuo", continuou, acrescentando: "Durante esse tempo de promiscuidade, as relações que tive foram absolutamente, sempre consensuais. Na altura, fui sempre transparente em relação a isso, quase demasiado transparente, e estou a ser transparente em relação a isso agora também".

Brand também sugeriu que os relatórios faziam parte de um ataque coordenado destinado a desacreditá-lo devido às suas opiniões por vezes controversas.

Ele tem sido amplamente criticado por expressar ceticismo sobre as vacinas COVID-19 e por escolher entrevistar podcasters controversos, incluindo nomes como Joe Rogan.

"Ver que a transparência se transformou em algo criminoso, que eu absolutamente nego, me faz questionar se há outra agenda em jogo", disse Brand.

As mulheres que fizeram a alegação explicaram que só se sentiram prontas para contar suas histórias depois de serem abordadas por repórteres.

Algumas citaram a nova proeminência de Brand como um influenciador de bem-estar online como um fator na sua decisão de falar.

Brand ganhou fama como comediante de stand-up na Grã-Bretanha no início da década de 2000, o que o levou a papéis de estrela no Channel 4 e, mais tarde, na BBC Radio, onde capitalizou a sua reputação de comportamento ultrajante e brincadeiras picantes.

Mais tarde, deu o salto para Hollywood, aparecendo em filmes como "Forgetting Sarah Marshall" em 2008 e o remake de "Arthur" em 2011. Brand alcançou ainda mais fama durante o seu casamento com a estrela pop norte-americana Katy Perry, que durou de 2010 a 2012.

Mais recentemente, transformou-se num comentador político e num influenciador. Publica vídeos no YouTube para os seus 6,6 milhões de subscritores sobre temas como a liberdade pessoal e a pandemia de COVID-19.

Russell Brand leaves the Troubabour Wembley Park theatre after the gig where he received a standing ovation from fans James Manning/AP

Pouco depois de as alegações terem sido reveladas, Russell Brand optou por prosseguir com um espetáculo no âmbito da sua última digressão.

Dirigindo-se a uma multidão de cerca de 2.000 fãs numa sala de espectáculos em Londres, no sábado à noite, disse à multidão: "Há obviamente algumas coisas sobre as quais não posso absolutamente falar e agradeço que compreendam".

No início do espetáculo, parte da sua digressão Bipolarisation, entrou em palco ao som da canção "You Don't Own Me", um hino feminista dos anos 60 interpretado pela cantora e compositora americana Lesley Gore.

Segundo relatos do público, esteve distraído durante todo o espetáculo, mas acabou por ser aplaudido de pé, aparentemente durante alguns minutos.