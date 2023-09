Índia rejeita envolvimento em assassinato de um Sikh no Canadá

Primeiro-ministro do Canadá diz haver "alegações credíveis" que implicam o Estado indiano na morte a tiro de um canadiano líder Sikh em junho

A Índia rejeita quaisquer responsabilidades no assassinato de um canadiano líder da religião sikh, uma minoria controversa indiana.

Hardeep Singh Nijjar, de 45 anos, foi morto a tiro à saída de um templo Sikh, a 18 de junho, no Canadá, e o primeiro-ministro Justin Trudeau acusou o governo indiano de envolvimento no crime.

O chefe do governo canadiano alegou na segunda-feira que os serviços secretos estavam a investigar "alegações credíveis" que apontam para o envolvimento do Estado indiano no assassinato deste líder de uma minoria religiosa que representa 2% da população da Índia.

Há muito que os Sikhs reclamam um território independente e soberano, tendo vastas comunidades no Reino Unido e no Canadá. Só os canadianos serão mais de 1,4 milhões.

Na sequência do caso ainda em investigação, o Canadá expulsou um diplomata indiano do país.

A Índia respondeu também com a expulsão do país, esta terça-feira, de um alto diplomata do Canadá e considerou "absurdas" as acusações de Trudeau.