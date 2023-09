Conversações entre representantes do Azerbaijão e do Nagorno-Karabakh vão continuar

De euronews

Rússia diz ter observado cinco violações do cessar-fogo

A Rússia diz ter observado cinco violações do cessar-fogo que interrompeu a operação militar do Azerbaijão contra as forças separatistas pró-arménias em Nagorno-Karabakh.

As forças russas de manutenção da paz no enclave dizem estar a acolher 1340 civis.

Representantes arménios do Nagorno-Karabakh e do governo do Azerbaijão realizaram uma primeira ronda de negociações, esta quinta-feira, sobre o futuro da região separatista que o Azerbaijão agora diz controlar totalmente.

O chefe da diplomacia da União Europeia avisou o Azerbaijão de que o bloco comunitário dará uma “resposta firme” e “tomará medidas” mediante um eventual agravamento da situação no Nagorno-Karabakh.

O presidente russo também já tinha pedido ao presidente do Azerbaijão que respeitasse os direitos dos arménios.

Ilham Aliev congratulou-se com os resultados da operação militar no enclave, declarando vitória, num discurso à nação.