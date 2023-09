Índia suspende entrega de vistos a canadianos

De Euronews

O conflito diplomático começou quando Justin Trudeau acusou a Índia de envolvimento na morte de um líder da comunidade sikh no Canadá.

O governo indiano suspendeu todas as entregas de vistos a cidadãos do Canadá, depois de, na terça-feira, ter expulsado um diplomata do país. O governo de Nova Deli alertou também os cidadãos que viajam para o Canadá para terem cuidado com o que diz ser um "sentimento anti-indiano" .

O conflito diplomático começou quando o primeiro-ministro canadiano acusou a Índia de envolvimento na morte de um líder da comunidade sikh no país.

Ontem, Justin Trudeau reiterou as acusações e pediu ao governo indiano para colaborar na investigação do caso.