Biden: "Trump é ameaça à democracia"

Num discurso em que homenageou John McCain, Biden advertiu contra o antecessor e provável adversário nas próximas eleições.

Joe Biden diz que Donald Trump e os seus "aliados extremistas" são "uma ameaça à democracia norte-americana". O presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição em 2024 lançou sérios avisos contra o antecessor e provável candidato dos republicanos nas próximas eleições, ao dizer que os princípios de Trump e dos aliados são "contrários à democracia".

O discurso foi feito em Tempe, no Arizona, no lançamento da construção de uma biblioteca em homenagem ao antigo senador e candidato presidencial republicano John McCain, também ele um feroz crítico de Trump, apesar de serem do mesmo partido.

Nas sondagens, Trump leva uma vantagem importante sobre os sete outros candidatos à nomeação republicana para 2024.