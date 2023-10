Golfe: Equipa Europeia conquista a Ryder Cup

De Euronews

A equipa europeia teve um desempenho impressionante ao reconquistar a Ryder Cup em Roma, este domingo.

A Europa dominou o evento e garantiu a vitória na 44° edição com fortes atuações dos seus melhores jogadores, incluindo Jon Rahm, Viktor Hovland e Rory McIlroy.

As decisões estratégicas do capitão Luke Donald valeram a pena, com a Team Europe a estabelecer uma vantagem inicial e a prosseguir para o grande desfecho, dois anos depois de ter perdido pesadamente em Whistling Straits, nos Estados Unidos.