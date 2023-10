Ativistas de Berlim querem organizar referendo para combater aumento constante do preço das rendas

Vão propor uma lei específica que possa ser aplicada rapidamente se conseguir votos suficientes.

Chris Anders, vive em Berlim e gosta do bairro onde vive. Mas, como para muitos outros residentes na capital alemã, foi muito complicado encontrar uma casa dentro do seu orçamento.No espaço de um ano, morou em cinco locais diferentes. Faz parte de um grupo de ativistas. chamado Expropriate Deutsche Wohnen e Co que pretende fazer um referendo para que a cidade compre mais de duzentos mil apartamentos de grandes agências para limitar o aumento das rendas.

Há anos que os preços têm vindo a aumentar em Berlim, mas o número de habitações disponíveis tem vindo a diminuir. Os ativistas vão precisar, provavelmente, de centenas de milhares de assinaturas, para que um referendo desta natureza seja realizado. No entanto, já teve lugar uma votação não vinculativa, em 2021. A maioria estava a favor da expropriação.

Desta vez, os ativistas vão propor uma lei específica que possa ser aplicada rapidamente se conseguir votos suficientes. A guerra na Ucrânia aumentou os preços dos materiais de construção na Alemanha. Algumas empresas entraram em insolvência e outras cancelaram projetos residenciais. Alguns especialistas acreditam que este tipo de lei limitaria ainda mais a construção de novas casas.

Desta vez, os ativistas vão propor uma lei específica que possa ser aplicada rapidamente se conseguir votos suficientes. Mas há quem acredite que este tipo de lei limitaria ainda mais a construção de novas casas. Chris diz que os preços dos novos apartamentos estão fora do alcance de muitas pessoas e que está concentrado na proteção de arrendatários que correm o risco de ficarem sem casa.